Van Oord gaat werken aan Fries windpark

Van Oord neemt het ontwerp en de aanleg van de funderingen en de bekabeling van het windpark voor zijn rekening. Ook levert de baggeraar de machines waarmee de windturbines op hun plaats worden gezet.

Het windpark wordt in het IJsselmeer gebouwd voor de Friese kust. Windpark Fryslân krijgt een capaciteit van 382,7 MW en is daarmee goed voor ongeveer 70 procent van de volledige Friese energiebehoefte. De bouw van het windpark begint dit jaar en in 2021 moeten alle molens draaien.