Aboutaleb met ondernemers naar Golfregio

Aboutaleb zal naast gesprekken met autoriteiten ook werkbezoeken afleggen aan Nederlandse en lokale ondernemingen in de Golfstaten. In Dubai zijn meer dan 250 Nederlandse bedrijven gevestigd. De export naar de Golfregio bedraagt meer dan 11 miljard euro per jaar.

In het Emiraat Fujairah bezoekt de burgemeester samenwerkingsprojecten op het gebied van duurzame ontwikkeling van het haven- en industriegebied waarbij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is betrokken. Aboutaleb is voorzitter van de veiligheidsregio.