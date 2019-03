Rustige beursweek tussen twee stormen

Qua cijfers ligt het zwaartepunt al op maandag, zegt Ralph Wessels, beleggingsstrateeg bij ABN Amro. Dan komt in Duitsland het Ifo ’s ochtends met cijfers over het producentenvertrouwen. „Mogelijk liggen die marginaal hoger dan een maand geleden. Later in de week volgen nog wat cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt, en een handje macrocijfers in de eurozone. Al met al niet heel veel vuurwerk.”

Kwartaalcijfers

Ná volgende week is het eerste kwartaal voorbij, en sluiten bedrijven de boeken, om vanaf half april bekend te maken hoe ze het in de eerste drie maanden van het jaar hebben gedaan. In de aanloop daarnaartoe verwacht Wessels nog geen grote bewegingen. „De verwachting is al tijden dat dit geen goed cijferseizoen wordt, analisten hebben hun prognoses naar beneden bijgesteld. Misschien valt het daarom uiteindelijk wel mee.”

Obligatierente

Vrijdag werd de aandacht van veel handelaren ineens getrokken naar de obligatierentes in Duitsland en de Verenigde Staten. De ’bund’, de rente op als zeer veilig bekend staande 10-jaars Duitse staatsobligaties, dook voor het eerst in bijna drie jaar weer eens onder nul, en de rente op driemaands Amerikaanse schuldpapieren passeerde de 10-jaarsrente van het land. „Het verraste me dat de 10-jaarsrente zoveel harder daalde dan de 3-maands”, bekent Wessels.

Het ’omkeren’ van de Amerikaanse rentecurve is een betrouwbaar signaal dat er een recessie aankomt, gemiddeld vier tot vijf kwartalen later. Omdat de aandelenbeurzen zo’n zes maanden voorlopen op de reële economie, zou dat betekenen dat die zo’n halfjaar eerder pieken.

Op de beurzen was de bijzondere gebeurtenis aanleiding om eens flink aan het verkopen te slaan. Wessels: „We stijgen natuurlijk ook al sinds kerstavond, en die stijging werd de laatste tijd al minder gezond en sterk. De beurzen zochten naar een aanleiding voor een correctie, en dat is nu de omgekeerde rentecurve geworden. Dat kan komende week nog een beetje na-ijlen.”

Brexit

In Europa hangt de Brexit nog altijd als een zwaard van Damocles boven zowel Groot-Brittannië als de EU-landen die veel handel drijven met de Britten. Premier May moet in Londen proberen toestemming te krijgen voor een nieuwe stemming over haar Brexit-deal, en daarna een meerderheid voor die deal zien te winnen. Lukt dat niet, dan komt het spook van een vechtscheiding tussen Brussel en Londen ineens toch weer dichtbij.

„Deze week staan er geen grote ontwikkelingen op het programma”, zegt Wessels. „En ik denk dat de financiële markten zich sowieso niet zo veel meer van de Brexit aantrekken.”