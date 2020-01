Nikkei fors lager door coronavirus

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een verlies van 1 procent op 23.795,44 punten. De transportbedrijven stonden onder druk nadat was gebleken dat de uitvoer in Japan in december voor de dertiende maand op rij is afgenomen. Dat is de langste periode van exportdalingen sinds 2016. De Japanse chiptester Advantest ontsnapte aan de negatieve stemming op de beurs en klom 2,5 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van zijn Amerikaanse concurrent Teradyne.

De beurzen in China gingen flink omlaag door de zorgen over het coronavirus. De beursgraadmeter in Shanghai raakte tussentijds 2,6 procent kwijt en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 2 procent in. De Chinese miljoenenstad Wuhan, waar de eerste besmetting met het virus werd vastgesteld, sluit zijn luchthaven en treinstations voor uitgaande reizigers om verspreiding tegen te gaan. De Kospi in Seoul daalde 1 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,6 procent lager.