Trump nomineert vertrouweling voor Fed

Trump was zelf verantwoordelijk voor de benoeming van Powell, maar het is geen geheim dat hij uiterst kritisch is over de opvolger van Janet Yellen. Trump laat niet na om kritiek te uiten op het beleid van geleidelijke renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank, iets wat onder andere presidenten een faux pas was.

In een tweet noemde Trump Moore een ,,zeer gerespecteerde econoom". Hij zei geen twijfel te hebben dat Moore een ,,heel goede keus is".

Sterke dollar

Moore benadrukte dat hij weliswaar erg veel raakvlakken met Trump heeft over het onderwerp economie, maar dat hij niettemin onafhankelijk is. Trump zou niets over Powell hebben gezegd in hun gesprekken over zijn kandidatuur.

De Amerikaanse economie kan de komende 5 tot 6 jaar volgens Moore met 3 tot 4 procent groeien. Hij zei verder een voorstander te zijn van een sterke dollar. Verder vreest hij de lichte deflatie van de Amerikaanse economie.