’Air France-KLM vliegt mogelijk langer niet op China’

Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat vluchten naar China mogelijk langer niet worden uitgevoerd.

De luchtvaartmaatschappij had al de nodige maatregelen aangekondigd. In een interne videoboodschap zou topman Ben Smith van Air France-KLM die boodschap hebben herhaald. Het luchtvaartconcern zou ook onderzoeken of de vliegtuigen die naar China zouden vliegen voor andere bestemmingen kunnen worden ingezet.

Eerder was al bekend dat er tijdelijk een soort vacaturestop geldt voor sommige afdelingen. KLM had als onderdeel van Air France-KLM al maatregelen aangekondigd om de kosten in toom te houden.

Air France-KLM meldde bij de publicatie van de jaarcijfers dat de problemen rond het virus een hap uit de operationele winst in het eerste kwartaal van dit jaar zouden nemen van 150 miljoen tot 200 miljoen euro. Daarbij werd uitgegaan van verstoringen van vluchten naar China tot april. Als de problemen langer duren, vallen de kosten ook hoger uit.

Een woordvoerster van Air France-KLM meldt dat zoals eerder gecommuniceerd vluchten van en naar Peking en Shanghai tot eind maart zijn geschrapt. Ze benadrukt daarbij wel dat de realiteit in rap tempo kan veranderen.

Vluchten van KLM naar Chengdu, Hangzhou en Xiamen waren al tot 29 maart opgeschort. Naar Peking en Shanghai wordt tot zeker 28 maart niet gevlogen. Een woordvoerder kon nog niet zeggen of KLM na die data de vluchten naar China weer hervat of langer opschort.