Een ’comeback kid’ van 90: Warren Buffett weer bijna boven Jan

Het hele jaar kreeg Warren Buffett kritiek over zich heen: het orakel van Omaha had te laat gereageerd op de techhausse die volgde op de coronacrisis, en zou ’het’ kwijt zijn. Maar zie: de 90-jarige superbelegger is terug, en staat na een winst van $1,6 miljard op dinsdag dit jaar nog ’maar’ 1% (bijna $900 miljoen) in de min.