’Industrie is kleuter die tegenstribbelt’

Reyer Gerlagh. Ⓒ FOTO Beeld Werkt

De industrie schreeuwt moord en brand omdat het kabinet een CO2-heffing invoert. Gaat dit banen kosten in de staalindustrie en bij andere vervuilende bedrijven? Klimaateconoom Reyer Gerlagh ontkent de risico’s niet. „Hoe hoger de CO2-prijs, hoe meer kans dat er banen verdwijnen.” Toch is hij voorstander: „We kunnen wel op elkaar blijven wachten, dan komen we helemaal nergens.”