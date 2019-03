Naakt voedsel bij AH

Nu nog verpakte groente en fruit in XL-winkel van Albert Heijn XL in Leidschendam. Ⓒ Foto Getty Images

AMSTERDAM - De laatste trend in de supermarkten is naked food, uitgestald groente en fruit zonder plasticverpakking. In navolging van Whole Foods in de VS en supermarkten in Nieuw-Zeeland, begint ook Albert Heijn in Hoofddorp, door vanaf maandag groente en fruit open en bloot op de schappen te leggen.