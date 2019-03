Column: Thierry Baudet moet meebesturen

Deze week werd door de Verenigde Naties ook nog bekend gemaakt dat Nederland op de vijfde plaats staat van de ranglijst van de gelukkigste landen in de wereld.

Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, zorgde voor een politieke aardverschuiving. Ⓒ foto ANP

Nederland heeft nog nooit zo hoog op deze lijst gestaan die wordt aangevoerd door Finland. Rutte III en de voorgangers van dit kabinet, mogen dus best een beetje trots zijn op dit „aards paradijsje.”

Afstraffing Rutte III

Afgelopen woensdag maakten de kiezers bij de verkiezingen voor de provinciale staten keihard duidelijk dat ze daarover totaal anders denken. Ze kozen massaal voor het Forum van Democratie (FvD) van Thierry Baudet, die sinds de oprichting van zijn partij de kiezer probeert te overtuigen dat het slecht gaat in Nederland, dat het beleid van Rutte III desastreus uitpakt en dat de coalitie snel de biezen moet pakken.

Met een knappe politieke verkiezingscampagne kreeg hij van de kiezers zoveel steun dat Forum niet alleen met een monsterzege won, maar ook dat Baudet nu aanvoerder is van de grootste partij van dit land.

Een mirakel? Nee. Thierry had een simpele en heldere boodschap, kort en krachtig die er steeds werd ingehamerd: ’onmiddellijk stoppen met het huidige immigratiebeleid’, ’weg met het onzinnige klimaatbeleid’ en ’straf de arrogantie af van Rutte III dat niet naar de kiezers luistert’.

Rutte III maakte Baudet groot

Bijna alle kiezers waren tegen het afschaffen van de dividendbelasting. Rutte III bleef doordrammen. Veel kiezers wilden behoud van het referendum, Rutte III negeerde deze wens.

Bij het klimaatbeleid maakte het kabinet veel burgers boos met bangmakerij, hogere energiepremies en dure investeringen in gasloze huizen en warmtepompen. Het kabinet gaf geen gehoor aan mensen die zich zorgen maken over hun pensioen.

De ministers van Rutte III slaagden er niet in om ’de crisis in de publieke sector’ op te lossen. Mensen die werken in de publieke sector (zorg, onderwijs, politie) en daar om verbeteringen vragen, voelen zich niet serieus genomen.

Veel kiezers zijn bovendien het vertrouwen kwijtgeraakt in de beloofde verbeteringen van hun koopkracht. Met dank aan Rutte III heeft Baudet deze onvrede magistraal weten uit te buiten.

Meebesturen

De gevestigde partijen hebben Baudet terecht gefeliciteerd met zijn klinkende overwinning, maar moeten nu niet lopen zeuren over proteststemmers die het FvD groot hebben gemaakt en ook niet dat deze partij geen mensen zou hebben om provincies te kunnen besturen.

Als grootste partij moet het Forum alle ruimte krijgen om de verantwoordelijkheid te nemen. Gevestigde partijen mogen dan ook geen spelletjes spelen om deze partij buiten te sluiten. Doen ze dat wel dan voorspellen wij nog meer onvrede en een nog grotere FvD bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Rutte III aan zet

Het antwoord van premier Mark Rutte op het verkiezingsverlies en zijn minderheid in de Senaat is, zoals hij aankondigde: „met alle partijen veel koffiedrinken.”

De andere grote winnaar van de verkiezingen Jesse Klaver meent dat Rutte III voor een ambitieus klimaatbeleid voor een meerderheid nu moet aankloppen bij GroenLinks. Gezien de verkiezingsuitslag is dit voor VVD en CDA geen wenkend perspectief, want de kern van het klimaatbeleid van Klaver bestaat uit forse lastenverhogingen voor burgers en bedrijven.

Maar voor een meerderheid in de Eerste Kamer voor het kabinetsbeleid op de verschillende beleidsterreinen, kan Rutte III ook gaan praten met de PvdA.

Wij denken dat Lodewijk Asscher Rutte III meer kan bieden dan Jesse die vooral de vertegenwoordiger is van goedopgeleide kiezers met een passie voor het klimaat.

Premier Rutte heeft vanuit het vorige kabinet goede ervaringen met de PvdA opgedaan en kan met de sociaaldemocraten ook de crisis in de publieke sector oplossen, het pensioen- en arbeidsmarktdossier regelen en afspraken maken over de koopkracht van lagere en middeninkomens.

Economische neergang

Het kabinet doet er verstandig aan de FvD in de Eerste Kamer niet te negeren. Volgens een toenemend aantal signalen staat Nederland aan de vooravond van een inzakkende economische groei. Rutte III zal daarop adequaat moeten reageren met een pakket maatregelen bestaande uit belastingverlagingen voor burgers, investeringsstimulansen voor bedrijven en overheidsinvesteringen. Voor een meerderheid kan de FvD behulpzaam zijn.

Als belangrijk onderdeel van dit pakket kan ook een klimaatbeleid worden ontwikkeld dat niet gekenmerkt wordt door ineffectieve maatregelen en economisch schadelijke lastenverzwaringen. Nederland behoort in Europa nu al tot de koplopers op het vlak van de lastendruk en de grens is nu wel bereikt.

Extra lasten schadelijk

In eerdere columns hebben we al duidelijk gemaakt dat we onze aardbol niet gaan redden met belastingverhogingen die onze economie schade toebrengen.

Voor deze redding moeten overheden en bedrijven vooral investeren in de nieuwste technologieën waarmee de energietransitie naar duurzaam kan worden versneld en onderzoek op dit vlak. Daarnaast moet Nederland maatregelen nemen voor een groen vestigingsklimaat.

Een belangrijk element is een aantrekkelijk vestigingspakket voor slimme start-ups op het terrein van de energietransitie. Met dit pakket kunnen we wereldwijd deze slimmeriken gaan werven en zou ons land het Europese centrum voor deze bedrijfjes kunnen worden.

Dankzij het beleid van Rutte III en Rutte II is ons land voldoende kapitaalkrachtig om miljarden in te zetten om een modern en effectief klimaatbeleid te financieren.

Bovendien wordt met deze aanpak ook de economische neergang tegengegaan en wel op een duurzame manier.

