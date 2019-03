Bitcoin worstelt met $4000

Na de krachtige opmars in 2017 en de glijvlucht in 2018 schommelt de prijs van de bitcoin dit jaar grofweg tussen $3400 en $4100. Vanochtend ging de veruit populairste digitale munt voor ruim $4000 in andere handen over.

Analist Naeem Aslam van Think Market noemde $4000 tegenover de website Marketwatch onlangs een cruciaal niveau. „Sinds 14 december streden stieren en beren rond dit niveau diverse malen met elkaar. Tot dusverre trokken de beren steeds aan het langste eind en duwden zij de prijs weer onder dit niveau.”

Verschillende visies

De kenners zijn verdeeld. Topman Arthur Hayes van BitMEX behoort tot het optimistische kamp. Dat de Amerikaanse centrale bank het aantal renteverhogingen voor dit jaar tot nul heeft teruggebracht, vormt volgens hem een impuls voor de bitcoin. Datzelfde geldt voor stimuleringsmaatregelen van de Chinese centrale bank. Hayes denkt dat $10.000 dit jaar haalbaar is, grofweg de helft van de eind 2017 neergezette top.

Eron Pieren van beleggingsfonds BitCapital is nog veel optimistischer, zij het dat hij vooral naar de zeer lange termijn kijkt. Dit bleek onlangs tijdens tijdens zijn optreden bij de DFT-video.

Analist Madelon Vos, die af en toe ook in de DFT-video te zien is, toont zich voorzichtiger. Zij wijst erop dat de recente prijsstijging met lagere handelsvolumes gepaard ging, wat een negatieve technische indicatie is.