Coolcat populair

Vooral het bericht dat eigenaar Roland Kahn faillissement heeft aangevraagd, trok afgelopen week veel bekijks. Maar een groot aantal bezoekers van DFT las ook de analyse.

’Boos om hap uit AOW’ scoorde eveneens uitstekend, hoewel slechts een kleine groep gepensioneerden geraakt wordt door het besluit van Nederland om de heffingskorting pas achteraf terug te betalen. Namelijk de ouderen die in het buitenland wonen.

Twee directeuren stonden ook volop in de belangstelling. Talpa moet een ontslagen directeur van de rechter een recordvergoeding van meer dan €1 miljoen betalen. Dat hij volgens John de Mol ’slappe hap’ is, deed niet ter zake. Even opmerkelijk is dat Air France KLM de operationeel directeur van KLM uit het managementcomité heeft gezet. Zeker omdat de rust binnen de luchtvaartmaatschappij eindelijk een beetje was teruggekeerd.

Wie geen megasalaris verdient, maakt zich al gauw druk om extra kosten. Zoals de oplopende vaste lasten en het duurdere boodschappenmandje. Voor de huizenbezitter was er gelukkig goed nieuws, want door de voortgaande rentedaling zullen de hypotheeklasten dalen. Helaas staat hier een groter risico op pensioenkortingen tegenover.

Wie nog aan de slag moet met zijn of haar belastingaangifte, doet er goed aan deze video te bekijken. Vele deden dit reeds.

