Column: Toon lef met Britse aandelen

De kansen doen zich voor omdat de markt de onzekerheid van vooruitzichten op de korte termijn (12-36 maanden) verwart met de risico’s voor de aandelenkoers op de lange termijn. Deze verwarring biedt geduldige beleggers de mogelijkheid om een prachtig binnenlands bedrijf in het VK aan te schaffen tegen een interessante koers.

Aantrekkelijke prijzen

Veel internationale beleggers mijden het VK. Zelfs als ze de analyses gezien hebben van Britse beleggers die zich op kwaliteit focussen, richten velen zich nog steeds op multinationals zoals Diageo. Ze negeren daarmee de sterke bedrijven die op de binnenlandse markt opereren. Dit biedt de mogelijkheid om deze tegen aantrekkelijke prijzen te kopen.

Ter illustratie vergelijk ik enkele verwachte koers-winstverhoudingen op één jaar. Dat doe ik zowel voor twee van mijn fondsbeleggingen als voor vergelijkbare buitenlandse bedrijven, om de korting te laten zien. Er is weinig verschil tussen Autotrader (19x) en zijn Australische concurrent Carsales.com (22x), die beide hun respectievelijke markten domineren en sterke netwerkeffecten hebben. Lloyds en KBC zijn beide retailbanken met klantendeposito's die een vergelijkbaar rendement op het eigen vermogen behalen, maar Lloyds handelt wel met een aanzienlijke korting (7x tegenover 10x).

Kwaliteit

In de directe nasleep van de stemming van de Brexit werden binnenlandse aandelen zonder onderscheid te maken verkocht. Tijd is echter een goede vriend van kwalitatief goede bedrijven die ook in moeilijke omstandigheden hun veerkracht, hun vermogen om een hoog rendement op kapitaal te behalen en cash kunnen genereren. Uiteindelijk heeft de markt dit ook erkend. Verschillende Britse bedrijven die op de binnenlandse markt actief zijn, presteren nu beter dan de markt.

Focussen op de Britse binnenlandse bedrijven kan wat onaangenaam voelen in het licht van de negatieve krantenkoppen. Maar soms moet je moedig zijn en Warren Buffets advies volgen om 'hebzuchtig te zijn als anderen bang zijn en angstig zijn als anderen hebzuchtig zijn'. En eerlijk gezegd lijkt de markt me op het toppunt van zijn angst.

In de economische vooruitzichten voor 2019 wordt vaak de grote onzekerheid benadrukt. Toch is het raadzaam om te blijven analyseren wat analyseerbaar is. Zoek dus de sterke bedrijven in plaats van te raden wat er in de macro-omgeving zal gebeuren. Gezien de vele onzekerheden die met de Brexit gepaard gaan, lijkt het VK een goede plaats om te beleggen in prachtige bedrijven die tegen aantrekkelijke waarderingen te krijgen zijn. Het is tijd om dapper te zijn!

Aruna Karunathilake is de portfoliomanager van het Fidelity UK Select Fund