Zweedse CO2-heffing is anders

„Onderzoek van PwC - in opdracht van de rijksoverheid - heeft vorige week duidelijk laten zien dat er in Europa niet of nauwelijks landen zijn waar voor de industrie CO2-heffingen of minimumprijzen gelden bovenop het Europese handelssysteem”, zegt een woordvoerder van VNO-NCW. „Waar dit toch het geval is, zoals in Zweden of in het Verenigd Koninkrijk, is de industrie uitgezonderd vanwege de gevaren voor weglek van CO2 en banen.”

Uniek

De bedrijvenlobby benadrukt dat het kabinetsplan om de zware industrie een CO2-heffing op te leggen uniek is. „Het is dus niet juist, zoals vaak wordt beweerd, dat veel landen al een CO2-heffing voor de industrie hebben”, aldus de VNO-zegsman. „Nederland moet hier dan ook buitengewoon slim opereren komende tijd om te zorgen dat het klimaat en de economie niet slechter af zijn.”

Grootste vervuilers

Volgens het onderzoek van PwC is het risico op het vertrek van productie groot bij de 12 grootste vervuilers. Daaronder zijn bedrijven die een belangrijke rol spelen in economisch zwakke regio’s. Onder die 12 vallen onder meer raffinaderij Zeeland Refinery in het havengebied bij Nieuwdorp, petrochemisch bedrijf Sabic in Bergen op Zoom, Sittard en Geleen, kunstmestbedrijf OCI Nitrogen in Geleen, Dow Chemicals in Terneuzen en Tata in IJmuiden. PwC stelt: „Alle onderzochte sectoren zijn energie-intensief en internationaal verweven, waardoor zij kwetsbaar zijn voor weglekeffecten.”

