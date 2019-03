’Handelsakkoord eind april’

Barshefsky acht het onwaarschijnlijk dat een handelsakkoord nog maanden op zich laat wachten. „Maar het maakt niet veel uit wanneer deze er komt. Het gaat erom dat het handelsconflict niet verder escaleert door retoriek of actie.”

Zij laat zich niet uit over de vraag hoe het akkoord eruit zal zien. De algemene verwachting is dat China Amerikaanse bedrijven betere toegang geeft tot zijn markt. Hoogstwaarschijnlijk wordt ook de belofte van extra aankopen van Amerikaanse producten gedaan. Daar zal de VS onder meer een verlaging van de importtarieven tegenover stellen.