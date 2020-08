Argentinië sluit deal om schuld met 65 miljard te verlichten

De deal moet Argentinië helpen de schuld aanzienlijk te verlichten, schreef het ministerie van Economische Zaken in een verklaring. Onder de schuldeisers zijn onder andere grote fondsen als BlackRock en Ashmore.

De deadline voor het sluiten van een deal was eigenlijk dinsdag, maar werd verplaatst naar 24 augustus, om de overeenkomst compleet af te kunnen ronden.

„Dat deze onzekerheid is weggenomen is goed voor het sentiment in de markt en biedt het land een signficante verlichting van de schuld”, zegt portfolio manager Paul Greer van Fidelity International. „Het land kan nu alle aandacht focussen op de macro-economische onevenwichtigheden en het aanpakken van de coronacrisis.”

Ook voordat het Zuid-Amerikaanse werd getroffen voor de coronacrisis, balanceerde Argentinië al op het randje van een faillisssement.

Steeds meer schuld

Het land gaat al een paar jaar gebukt onder tal van economische problemen, waaronder een torenhoge inflatie. De Argentijnse overheid zag zich in 2018 al genoodzaakt om bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan te kloppen voor een noodkrediet van 50 miljard dollar.

Later bleek die steun nog niet voldoende en stemde het fonds in met een verhoging van het bedrag tot circa 57 miljard dollar. De economie van het land krimpt dit jaar onder druk van de coronacrisis naar verwachting met 12 procent.

Behalve Argentinië heeft Ecuador ook een akkoord met schuldeisers om ruim $17 miljard aan schuld te herstructureren. Greer noemt het akkoord ’indrukwekkend’, omdat er in recordtijd een akoord is gesloten, terwijl het land ook nog eens last heeft van het coronavirus.

De verwachting is dat Ecuador ook nog bij het IMF aanklopt voor een lening, en dat het land nog met China om de tafel gaat om door Peking versterkte leningen te herstructureren.