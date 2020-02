Topman stapt af bij Harley-Davidson

Dat meldt het merk uit 1903, dat faam verwierf met de film Easy Rider, in een bericht aan aandeelhouders.

Harley-bestuurder Jochen Zeitz vervangt Levatich per direct en gaat op zoek naar een opvolger.

Het concern uit het Amerikaanse Milwaukee kampt al twaalf kwartalen op rij met tegenvallende verkopen in de Verenigde Staten, zijn grootste markt. Internationaal gingen de verkopen in de voorbije maanden wel licht omhoog, wat veroorzaakt werd door de aantrekkende verkopen in Azië voordat het coronavirus uitbrak.

In de VS had Harley in 2018 ongeveer de helft van de motorenmarkt in handen, in Europa lag het marktaandeel toen op rond de 10%.

Harley-Davidson, opgericht door de vrienden William Harley en Arthur Davidson, is het enige overgebleven grote Amerikaanse motorfietsenmerk. In 1986 kreeg het bedrijf een beursnotering aan de NYSE-index.