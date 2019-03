Meer anonimiteit in handel bij Nasdaq Nordic

Tot nu toe was Nasdaq Nordic de enige grote Europese beursuitbater waarbij handel in de belangrijkste aandelen nog erg zichtbaar was. Oslo Børs, de enige Scandinavische beurs die nog niet handen is van Nasdaq, kent al langer de zogeheten 'post-trade anonymity'.

Rond de Noorse aandelenbeurs is al een tijdje een overnamestrijd gaande tussen Nasdaq en Euronext. Die laatste weet zich met zijn overnamebod al verzekerd van steun van ruim de helft van de aandeelhouders van Oslo Børs. Nasdaq op zijn beurt moet het volgens de laatste berichten nog doen met toezeggingen van circa een derde van de investeerders, maar heeft ook de steun van het bestuur van Oslo Børs.