Ⓒ Bloomberg

Amsterdam - De ondernemingsraad van KLM is bang dat de luchtvaartmaatschappij de zeggenschap over de banen en routes zal verliezen. De or heeft president-directeur Pieter Elbers van KLM vorige week per brief om opheldering gevraagd over de gepresenteerde bestuurstructuur vanuit de moedermaatschappij.