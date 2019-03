Extra steun voor partners Shell in Nigeria

Hiermee loopt het bedrag dat Shell via zijn Nigeriaanse ondersteuningsfonds ter beschikking heeft gesteld op tot 2,4 miljard dollar. Dit geld is bedoeld om ondernemers uit het Afrikaanse land, waarmee wordt samengewerkt, te hulp te schieten. Gebrek aan toegang tot kapitaal belemmert veel Nigeriaanse bedrijven nu nog om effectief te concurreren en contracten uit te voeren.

Shell is de grootste olieproducent van Nigeria en pompte in 2017 gemiddeld 631.000 vaten per dag, goed voor ongeveer een derde van de nationale productie. In 2016 ondertekende Shell een akkoord over 2,2 miljard dollar met zeven Nigeriaanse geldschieters, die sindsdien al voor 1,5 miljard dollar aan leningen hebben verstrekt aan meer dan 300 kleine en middelgrote Nigeriaanse Shell-leveranciers en verkopers in de olie- en gasindustrie.