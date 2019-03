'Brexit en handelsoverleg bepalend op beurs'

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden voor de impasse rond de brexit. Als het Lagerhuis alsnog de deal van premier Theresa May goedkeurt, dan volgt een ordelijke brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen tot 12 april de tijd om een alternatief plan op tafel te leggen.

Intussen gaan er geruchten dat diverse ministers in het Britse kabinet willen dat May direct aftreedt. Zo'n couppoging zou kunnen leiden tot nog meer verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij of nieuwe verkiezingen. Een onlinepetitie met het verzoek bij de Europese Unie te blijven is daarnaast al door miljoenen Britten getekend.

Amerikanen naar China

Deze week vertrekt er weer een Amerikaanse delegatie naar China voor overleg over een handelsdeal. Maar China lijkt niet van plan op alle Amerikaanse eisen in te gaan. De Chinezen zouden extra zekerheden willen dat de handelsbarrières die door de Amerikaanse president Donald Trump zijn opgelegd ook weer worden opgeheven. Onder meer digitale handel is naar verluidt een punt waarover de partijen het maar niet eens kunnen worden.

Andere dossiers die de financiële markten al een tijdje bezighouden zijn de kwestie rond het gewraakte 737 MAX-toestel bij vliegtuigbouwer Boeing en de fusiegesprekken tussen Deutsche Bank en Commerzbank.

Economische groei

ING praat beleggers maandag bij op een speciale beleggersdag. Later deze week geeft telecom- en kabelconcern Altice Europe nog een kijkje in de boeken. Aan het Damrak worden verder resultaten verwacht van enkele kleinere bedrijven.

De meest in het oog springende macro-economische cijfers zijn de diverse indicatoren voor het vertrouwen van ondernemers en consumenten in de eurozone en de VS. Ook staan er een tweede raming van de economische groei in Nederland en een update over de Amerikaanse handelsbalans op het programma.