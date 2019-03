'Beursfusie in de maak in Japan'

Het bericht is voor een groot deel gebaseerd op ingewijden. Een bestuurder van Japan Exchange Group bevestigde in de krant dat er fusiegesprekken lopen, maar hij benadrukte dat er nog geen sprake zou zijn van een afgeronde deal. Volgens Financial Times volgt het formele overnamebod waarschijnlijk pas in juni. De Tokyo Commodity Exchange weigerde commentaar geven aan de krant.

