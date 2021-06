Bedrijven maken plannen voor gedeeltelijke terugkeer naar kantoor

Het kabinet overweegt om het thuiswerkadvies vanaf 26 juni gedeeltelijk in te trekken, melden bronnen in Den Haag. Het kabinet neemt hier vrijdag een besluit over.

Alle bevraagde ondernemingen stellen ook thuis te blijven werken na de pandemie. Beide werkvormen bieden voordelen, wordt gezegd. Zo stelt een woordvoerder van ING: „Thuiswerken zorgt soms voor een betere concentratie, maar het werken op kantoor bevordert de samenwerking en het creatieve proces.” Aegon benoemt verder als voordeel van thuiswerken dat dit voor minder reisbewegingen zorgt.

Twee tot drie dagen

De mate waarin bedrijven mensen willen laten terugkeren naar kantoor verschilt. Zo zegt de woordvoerder van ING dat ze verwachten dat werknemers 50 procent van de tijd op kantoor gaan werken. De woordvoerder van Unilever spreekt van 40 procent en Deloitte van twee tot drie dagen per week.

De organisaties hebben al voorbereidingen getroffen en plannen gemaakt in samenwerking met werknemers, maar geven aan dat deze nog kunnen worden gewijzigd. „We hebben het aantal werkplekken al flink verminderd”, vertelt de woordvoerder van Aegon. „Maar onze plannen kunnen altijd weer veranderen, omdat we eerst moeten aankijken wat in de praktijk het beste werkt.” Ook Unilever zegt dat plannen altijd kunnen veranderen. „We moeten kijken wat gaat werken, niemand weet hoe de wereld er na corona uitziet.”

Nader onderzoek

De woordvoerders van ING, KPMG en Deloitte geven aan dat nog intern wordt onderzocht wat het beste werkt. Deloitte onderzoekt onder meer de manier waarop werknemers het beste met elkaar in contact kunnen blijven. Dit doen zij door plekken op kantoor te creëren waar werknemers samenkomen met thuiswerkers, zoals een koffiehoek met een beeldscherm.

Ook de FNV ziet dat bij veel organisaties over hybride werken wordt gesproken, zegt een woordvoerder. Volgens de vakbond komen er weinig klachten binnen van werknemers die ondanks de versoepelingen niet terug willen naar kantoor.

Reistijd

In maart gaven veel werknemers die vanuit huis werkten aan deels thuis te willen blijven werken, meldt onderzoeksinstantie TNO. „Twee derde van de thuiswerkers wilde deels of grotendeels thuis blijven werken, het liefst voor zo’n 18 uur per week”, stelt Karen Oude Hengel, onderzoeker bij TNO. „Mensen gaven aan dat taken goed vanuit huis konden worden gedaan en dat het veel reistijd scheelt.”

Bekijk ook: Einde coronacrisis toont kloof tussen huismus en kantoortijger

De voornaamste reden om (deels) terug naar kantoor te willen is het contact met anderen. „Denk aan het samenwerken met anderen, maar ook gewoon het kletspraatje bij het koffiezetapparaat.”