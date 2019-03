Nikkei hard onderuit door recessievrees

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, raakte 3 procent kwijt en eindigde op 20.977,11 punten. Tussentijds tikte de Japanse index het laagste niveau aan sinds 15 februari. Banken en verzekeraars werden van de hand gedaan. Mitsubishi UFJ Financial Group en verzekeraar Dai-ichi Life verloren 3 procent. Het Japanse telecomconcern SoftBank, een zwaargewicht in de index, ging 5 procent onderuit. Robotmaker Fanuc, die relatief gevoelig is voor schommelingen in de economie, zakte 3,8 procent.

De handel in het aandeel Eisai was opnieuw onderbroken vanwege het bereiken van de dagelijkse dalingslimiet. Het Japanse farmaceutische concern en zijn partner Biogen maakten afgelopen week bekend hun gezamenlijke onderzoeken van een medicijn tegen Alzheimer te stoppen.

De Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 1,9 procent in en de beurs in Shanghai zakte 0,9 procent. De handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China zullen deze week in Peking worden voortgezet. De Kospi in Seoul verloor 1,8 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot met een verlies van 1,1 procent.