’Economische zorgen houden beurzen in greep’

Ook gaat de aandacht uit naar het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek deed naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de Amerikaanse minister van Justitie William Barr, die het rapport vrijdag kreeg, was er geen sprake van een heimelijke samenspanning tussen het campagneteam van Donald Trump en Moskou. Trump vindt dat hij „volledig is vrijgepleit.”

De Amerikaanse president heeft daarnaast Stephen Moore voorgedragen voor het bestuur van de Federal Reserve. Trump ziet in Moore een vertrouweling, die even kritisch is over Fed-voorzitter Jerome Powell als hijzelf.

Brexitfront

Aan het brexitfront meldde de krant The Sunday Times dat ministers in het Britse kabinet willen dat premier Theresa May direct aftreedt. De opstandige ministers zouden van plan zijn hun politieke baas maandag te confronteren. Ze kunnen dan dreigen collectief op te stappen als de premier weigert te vertrekken. De Britse milieuminister Michael Gove en de minister van Financiën Philip Hammond spraken in reactie op het artikel hun steun uit aan May.

Op het Damrak kondigde Corbion aan het Braziliaanse Granotec do Brazil over te nemen voor 45 miljoen dollar. Granotec is een gespecialiseerde leverancier van voedingsingrediënten voor de Braziliaanse bakkerijsector. De acquisitie wordt gefinancierd uit de bestaande kredietfaciliteiten van Corbion.

Voortgang

De Franse effectendienstverlener Caceis en Kas Bank boeken naar eigen zeggen goede voortgang inzake het bod van de Fransen op hun Nederlandse branchegenoot. Caceis, onderdeel van financieel concern Crédit Agricole, zal naar verwachting voor 20 mei een biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De Europese beurzen sloten vrijdag met stevige verliezen. De AEX-index daalde 1,2 procent tot 543,90 punten en de MidKap zakte 2,2 procent tot 753,30 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 2 procent. Ook Wall Street ging flink lager het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent in de min op 25.502,32 punten. De brede S&P 500 verloor 1,9 procent en technologiebeurs Nasdaq zakte 2,5 procent.

De euro was 1,1301 dollar waard, tegen 1,1290 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent in prijs tot 58,61 dollar. Brent werd 0,5 procent goedkoper op 66,70 dollar per vat.