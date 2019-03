Caceis en Kas Bank boeken voortgang met bod

Caceis, onderdeel van financieel concern Crédit Agricole, kondigde in februari aan Kas Bank te willen overnemen voor 188 miljoen euro. Het aandeel Kas Bank steeg daarop flink in waarde op de beurs in Amsterdam. Het bestuur en de raad van commissarissen van Kas Bank ondersteunen het bod, dat neerkomt op 12,75 euro per aandeel inclusief dividend.

