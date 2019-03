First Utility omgedoopt tot Shell Energy

De overname van First Utility werd in december 2017 aangekondigd. Een overnamesom werd daarbij niet gemeld. First Utility werd bij de afronding van de deal vervolgens ondergebracht in de divisie New Energies. De energieleverancier leverde in Duitsland al sinds 2015 onder de naam van Shell energie.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik