Bedrijfsresultaat Accsys positief

Het bedrijf geeft aan dat de vraag de productie nog altijd overstijgt. Er worden plannen gemaakt voor een vierde fabriek in Arnhem.

Wel loopt de bouw van de fabriek in Hull waar Tricoya moet worden gemaakt waarschijnlijk vertraging op. Volgens de aannemer moet de constructie worden versterkt. De geplande oplevering zal nu een aantal maanden later in 2020 plaatsvinden. De fabriek in Hull zal daardoor geen omzet genereren in het lopende boekjaar. Het bedrijfsresultaat pakt daardoor dit jaar ,,iets" lager uit dan eerder voorspeld.