Ahold Delhaize praat analisten bij over IFRS 16

IFRS 16 vereist dat leaseverplichtingen naar de balans worden verplaatst, wat volgens het supermarktconcern ,,belangrijke implicaties'' heeft op de balans, winst- en verliesrekening en prestatie-indicatoren. Ahold Delhaize least een aanzienlijk aantal van zijn winkels, distributiecentra, kantoren en bedrijfswagens. Het heeft ,,geen economische of cashimpact op de manier waarop de groep wordt beheerd''.

Ahold Delhaize gaf de impact van IFRS 16 op een aantal financiële zaken over 2018 weer. Zo nam de onderliggende operationele marge met 0,3 procent toe tot 4,4 procent. De onderliggende winst per aandeel steeg met 0,03 euro tot 1,57 euro en de nettoschuld steeg met 7,9 miljard euro tot 11 miljard euro.

Er is geen impact op de netto kasstroom of de uiteindelijke geldmiddelen en kasequivalenten. Onder de nieuwe definitie van vrije kasstroom is echter een daling van 177 miljoen euro zichtbaar, als gevolgd van de terugbetaling van financiële leaseovereenkomsten. Die waren eerder niet opgenomen in de definitie.

De verwachting voor 2019 blijft zoals deze was, aldus Ahold Delhaize.