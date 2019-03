AEX zakt weg onder druk van ABN en ASML

De AEX-index eindigde 0,5% lager op 541,16 na een terugval bij de start tot onder de 540 punten. De Midkap-index raakte 0,8% kwijt op 747,63 punten.

Elders in Europa viel de DAX in Frankfurt 0,2% terug. De CAC-40 in Parijs moest 0,2% afstaan. In Londen leverde de FTSE100 0,3% in.

Teeuwe Mevissen , econoom bij Rabobank, benadrukt dat slechte cijfers vooral uit de Duitse maakindustrie sinds afgelopen vrijdag het enthousiasme bij beleggers enigszins hebben getemperd. Aan de andere kant wijst hij er op dat de toename van het vertrouwen bij Duitse ondernemers een opsteker was. „Bedrijven uit het midden- en kleinebdrijf zijn ook minder afhankelijk van de vraag uit het buitenland, terwijl bijvoorbeeld de Duitse auto-industrie daar juist sterk afhankelijk van is.”

Mevissen kijkt deze week onder meer uit de publicatie van de Amerikaanse handelsbalans die woensdag naar buiten komt. „Het is vooral afwachten in hoeverre Trump zal gaan reageren als de handelsbalans weer is opgelopen.”

Verder zal de aandacht zijn gericht op nieuwe ontwikkelingen rond de Brexit. Volgens Mevissen is het steeds lastiger te volgen welke kant het opgaat, al zal het in zijn optiek waarschijnlijk voor beleggers deze week niet zo’n grote rol spelen nadat de Europese Unie eerder al goedkeuring heeft gegegeven om de deadline van 29 maart op te schuiven. Wall Street moest vanmiddag licht terrein prijsgeven geholpen door een lichte opleving van de rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties die vrijdag nog .

In de AEX was de rode lantaarn voor Galapagos met 4,7% verlies op €84,66, het laagste niveau sinds begin januari. Naar verwachting zal het biotechfonds deze week de testresultaten bekend gaan maken van het reumamedicijn filgotinib. Bij goede resultaten kan Galapagos samen met de Amerikaanse partner voorbereidingen treffen om filgotinib op de markt te gaan brengen.

ASML had ook een mindere dag met een terugval van 1,3%. ArcelorMittal liep aan tegen een verlies vcan 0,8%.

ING klom 0,5%. De bank zegt nog maanden nodig te hebben om risicodossiers uit te pluizen, meldde financieel topman Steven van Rijswijk vandaag tijdens een beleggersdag. Aan de andere kant liet ABN Amro 2,4% liggen. KPN sleepte er een winst van 0,5% uit. Verzekeraar Aegon dikte 0,7% aan geholpen door de opverende obligatierentes. ASR koerste in reactie 0,9% hoger.

Bij de middelgrote fondsen koerste Corbion dat een overname in Brazilië aankondigde 0,4% hoger.

AMG liet 3,2% liggen. Ook Fugro beleefde een moeilijke beursdag met een min van 3,7%.

Intertrust ging 0,9% vooruit gesteund door een koopaanbeveling van Deutsche Bank.

