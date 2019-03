Flauwe lunch voor beleggers op Damrak

De AEX-index staat rond 13.00 uur 0,7% lager op 540,33 punten. De Midkap-index raakt 0,8% kwijt op 747,17 punten. Elders in Europa houdt de DAX in Frankfurt het verlies beperkt tot een min van 0,2%. De CAC-40 in Parijs moest 0,2% afstaan. In Londen zakte de FTSE100 nog 0,4%.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat het optimisme onder beleggers na afgelopen vrijdag enigszins is getemperd vanwege de aangewakkerde vrees voor een verzwakking van de economische groei vooral in Europa. Hij wijst er op dat deze week de blik weer is gericht op de ontwikkelingen rond de Brexit, al verwacht hij dat het niet zo’n storende factor zal zijn voor het beursklimaat vanwege de uitstel van de deadline voor de Britse uittreding. De opsteker vanuit het meevallende vertrouwen bij Duitse ondernemers gaf enige steun aan de handel, stelt Bonsee. „De AEX stevent nog steeds af op een superkwartaal, al is de hoofdgraadmeter nu wat teruggezakt vanaf de top. Beleggers zullen op korte termijn vooral de aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven in de gaten gaan houden.”

In de AEX is de rode lantaarn voor Galapagos met 4,1% verlies op €84,90, het laagste niveau sinds begin januari. Naar verwachting zal het biotechfonds deze week de testresultaten bekend gaan maken van het reumamedicijn filgotinib. Bij goede resultaten kan Galapagos samen met de Amerikaanse partner voorbereidingen treffen om filgotinib op de markt te gaan brengen.

ASML had ook een mindere dag met een terugval van 2,2%. ArcelorMittal liep aan tegen een verlies vcan 1,6%. Voor Randstad hadden beleggers 0,7% minder over.

ING hield de voeten droog met een plus van 0,2%. De bank zegt nog maanden nodig te hebben om risicodossiers uit te pluizen, meldde financieel topman Steven van Rijswijk vandaag tijdens een beleggersdag.

Bij de middelgrote fondsen koerste Corbion dat een overname in Brazilië aankondigde 0,3% hoger.

Grote verliezer bij de midkappers is AMG (-4,2%). Ook Aperam (-2,5%), Fugro (-3,9%) en BESI (-3,1%) beleven een zware beursdag.

Intertrust ging 1,1% vooruit gesteund door een koopaanbeveling van Deutsche Bank.

