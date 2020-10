Unibail: alternatief plan aandeelhouders is onhaalbaar

„Wat we niet waarderen aan het plan van de activistische groep is dat ze op een nogal nonchalante manier beweren dat de Amerikaanse tak te verkopen is”, zei Dyer. „Er is geen bod, er is geen markt voor de Amerikaanse winkelcentra behalve voor de herontwikkeling van zwakker draaiende centra.”

De aandeelhouders, aangevoerd door voormalig Unibail-topman Léon Bressler heeft zich gekeerd tegen plannen van URW om extra aandelen uit te geven. Het vastgoedfonds heeft weliswaar nog 12 miljard euro aan liquiditeit en dat zou voldoende kunnen zijn om door de coronacrisis te komen, geeft Dyer toe. Maar URW zit „precies op het randje” van de eisen voor zijn kredietoordeel, waardoor nu handelen verstandig is.

„Dit plan is gebaseerd op realiteit, feiten en informatie waarop actie kan worden ondernomen. Het is niet gebaseerd op uitstel, dromen en de hoop dat dingen beter worden, want hoop is geen strategie.„Dyer zegt er vertrouwen in te hebben dat het merendeel van de aandeelhouders dat ook inziet en „door het opportunisme van de activisten heen prikt.”

URW heeft ook een officiële verklaring uitgedaan waarin de plannen van Bressler en zijn bondgenoten worden bekritiseerd.