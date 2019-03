Vertrouwen Duitse producenten valt mee

De 99,6 betekent ook dat het vertrouwen van Duitse producenten voor het eerst in zes maanden weer stijgt. „Het einde van een periode van pessimisme en een aanwijzing dat niet alles in de Duitse economie tegenzit”, constateert Carsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland. „Het eerste kwartaal van de Duitse industrie is misschien toch niet zo zwak als wel werd verwacht.”

Op de financiële markten wordt goed gereageerd op het vertrouwenscijfer. Zo klimt de rente op 10-jaars Duitse staatsobligaties weer boven de nul, en poetst de AEX-index ook een deel van zijn dagverlies weg.