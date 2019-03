’Liever geen geld dan geen internet’

Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken ter ere van de Week van het geld. Het educatieve platform ondervroeg ruim 600 kinderen uit groep 6, 7 en 8. Zij kregen onder meer een aantal dilemma’s voorgelegd, waaronder de vraag: heb je liever een jaar geen internet of een jaar geen geld?

Daarop kozen zeven van de tien kinderen ervoor om dan maar een jaar van geld verstoken te zijn, als de wegen naar het wereldwijde web maar open blijven liggen. Kinderen blijken wel op de lange termijn te kunnen letten. Want bijna 60% geeft aan liever over twee maanden €20 te hebben dan nu een tientje.

Een beetje egoïsme is de basisscholieren ook niet vreemd, want acht op de tien wint liever zelf €20 dan dat ze €40 winnen, maar het met vier mensen moeten delen.

Meer zakgeld

Het zal geen verbazing wekken dat de meeste kinderen vinden dat ze wel recht hebben op meer zakgeld, dat vindt in elk geval 62% van de ondervraagde kinderen. Slechts 1% vindt dat ze minder zouden moeten krijgen. Gemiddeld krijgen de kinderen €10 zakgeld per maand, variërend van ongeveer €8,50 (groep 6) tot iets meer dan €11,50 (groep 8).

Wijzer in Geldzaken vroeg ook naar de bankzaken van de basisschoolkinderen. In groep 7 en 8 heeft 80% van de kinderen een eigen bankrekening, in groep 6 is dat 70%. Iets meer dan de helft van de kinderen met een rekening heeft daar ook een eigen bankpas bij, en daar weer iets meer dan de helft daarvan onthoudt die ook zelf.