’Salarissen verzekeringsbazen blijven fors stijgen’

De salarisverhoging van Jos Baeten, de topman van ASR, lijkt de aanzet te hebben gegeven voor een loonstijging bij sectorgenoten, concludeert het FD na eigen onderzoek. Baeten krijgt er in 2018 en 2019 liefst 37% bij, kondigde ASR vorig jaar aan. Dat brengt zijn salaris op €740.000.

Baetens loonsverhoging wordt op de voet gevolgd door een hogere beloning voor Lard Friese, de hoogste baas bij NN Group. Die kreeg er vorig jaar 15% bij, en verdiende op een haar na €2 miljoen. Karl Guha, de topman van de kleine vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen, kreeg er ook 15% bij, en kwam uit op €1,2 miljoen.

De salarisverhogingen zijn opmerkelijk in het licht van de ophef die is ontstaan over salarisverhogingen bij de grootbanken. ING slikte een loonsverhoging voor topman Ralph Hamers naar €3 miljoen schielijk weer in toen daar onvrede over ontstond. Wiebe Draijer (Rabobank) zit al sinds 2014 op de nullijn.

