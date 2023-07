Gemiddelde spaarrente bijna dertig keer zo hoog als jaar geleden

Dat blijkt uit een overzicht van Geld.nl. De belangrijkste rente van de ECB ging in een jaar tijd van 0 naar 3,5%. De gemiddelde rente op een vrij opneembare spaarrekening ging van 0,06% naar 1,76%. Dat is bijna dertig keer zoveel. De maximale rente op vrij opneembaar spaargeld ging van 0,35% naar 2,6%: ruim zes keer zoveel.

Wie bijvoorbeeld €15.000 op een spaarrekening heeft staan, kreeg met de rentetarieven van juli 2022 gemiddeld €9 op jaarbasis aan rente. Nu is dat gemiddeld €262,50, en maximaal zelfs €390.

Voor die maximale rentetarieven moet je momenteel wel bij een buitenlands bank of de Nederlandse online bank Bunq zijn. De grootbanken SNS, ING, ABN Amro en Rabobank blijven met 1 tot 1,50% spaarrente nog wat achter.

Europese rente

„Ontwikkelingen in de ECB-rente hebben altijd de grootste invloed op de spaarrentes. Banken kijken namelijk naar de ECB-rente en de hiervan afgeleide Euribor-tarieven om hun spaarrentes te bepalen”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Ook hypotheekrentes zijn in de afgelopen periode flink gestegen. Dat begon al eerder, omdat de kapitaalmarktrentes al eerder omhoog gingen dan de ECB-rente. In januari 2022 was de variabele hypotheekrente gemiddeld 1,41%. Nu is dat 4,9%.

Voor een annuïteitenhypotheek met NHG, 10 jaar vast, betaalde je in januari 2022 gemiddeld 1,09%. Nu is dat 4,31%. De hypotheekrentes zijn momenteel al een aantal maanden redelijk stabiel.

Maandlasten

Volgens Bulthuis hebben de hogere hypotheekrentes een veel grotere impact op de financiën van een huishouden dan de spaarrente. „Als je kijkt naar de tarieven voor een hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar, dan betaalde je voor een hypotheek van €350.000 in juli 2022 gemiddeld €1100 bruto per maand. Dat is nu ruim €1700 per maand.”

Ook het afsluiten van een persoonlijke lening werd duurder. De rente was in januari 2022, afhankelijk van het bedrag, 4,1 tot 7,1%. Nu is dat 8 tot 10,5%. Wie bijvoorbeeld €10.000 wil lenen voor een nieuwe keuken en dit in vijf jaar aflost, betaalt daardoor over de gehele looptijd ruim €800 meer. Daar merk je echter niet heel veel van, omdat dit zo’n €13 per maand is, rekent Geld.nl voor.