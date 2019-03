Bonden stellen ultimatum aan Shell

Het ultimatum verloopt donderdag om 20.00 uur. Vorige week werd al bekend dat de bonden een ultimatum aan het voorbereiden waren. Ze willen een structurele loonsverhoging van 5 procent per jaar en vermindering van werkdruk. Shell bood dit jaar 2,5 procent meer salaris en 2 procent erbij in 2020. In beide jaren wil het olie- en gasbedrijf ook nog gemiddeld 1,5 procent extra loon geven, afhankelijk van de prestaties van de werknemer en in welke schaal die zit.

Als Shell niet ingaat op de eisen dan kunnen er dus acties komen in Pernis en Moerdijk. „Uiteraard volgt daarover dan nog technisch overleg, want een chemiebedrijf stilleggen moet uiterst zorgvuldig gebeuren”, aldus CNV-bestuurder Piet Verburg. „Het is wel de bedoeling om ze te raken, bijvoorbeeld door het terugdraaien van productie.”

Een woordvoerster van Shell bevestigt het ultimatum te hebben ontvangen. „We gaan lezen wat er in staat en kijken wat we kunnen doen voordat het ultimatum afloopt om toch elkaar te kunnen vinden.”