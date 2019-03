ING: tijd nodig voor beter anti-witwasbeleid

ING moet uiterlijk eind 2020 alle verdachte dossiers hebben doorgespit en daarnaast de nodige wijzigingen in de bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. De bank zelf streeft om de klantendossiers al eind dit jaar op orde te hebben. De structurele wijzigingen in de bedrijfsvoering nemen meer tijd in beslag, lichtte de top van het financiële concern toe. Volgens topman Ralph Hamers investeert ING honderden miljoenen euro’s om het antiwitwasbeleid naar een hoger niveau te tillen.

De grootste Nederlandse bank wil het toezicht verscherpen door ook meer mensen aan te nemen. Momenteel werken volgens de bank 2500 medewerkers van ING op enig vlak aan het antiwitwasbeleid. Daarnaast richt ING twee comités op voor de dochterondernemingen. Het eerste zal een coördinerende rol hebben en zorgt voor een overzicht van alle antiwitwasactiviteiten. Het tweede comité houdt zich uitsluitend bezig met het klantenbestand; specifiek met het aannemen van nieuwe klanten en het uitsluiten van verdachte klanten. Ook worden er nieuwe digitale tools uitgerold die bijvoorbeeld als een alarmsysteem gaan functioneren.

Psychologen

ING kijkt verder dan alleen controles, zegt Van Rijswijk. „Je kunt het perfecte beleid hebben maar als mensen het vervolgens niet toepassen, heb je er niks aan.” Daarom is de juiste instelling van medewerkers een van de belangrijkste pijlers van het nieuwe antiwitwasplan. Zo nam ING onlangs een groep psychologen aan. Zij gaan onderzoek uitvoeren naar risicovolle gedragspatronen onder ING-medewerkers.

De bank is verder niet op de hoogte van een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie van Milaan, ondanks berichten in de media. Volgens ING waren alle tekortkomingen in dit onderdeel van de bank intern al bekend. Hamers zegt dat zijn mensen „dag en nacht aan een verbeterplan werken.”