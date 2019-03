Volvo-baas: niet te snel met zelfrijdende auto

De Zweedse automaker haalt met die woorden – zonder het bedrijf bij naam te noemen – uit naar Tesla. Dat bedrijf werkt hard aan zelfrijdende elektrische auto’s, maar die wagens zijn al meerdere keren gecrasht. Zelfrijdende auto’s op de weg brengen die nog niet veilig genoeg zijn is ’onverantwoord’, vindt Samuelsson. „Want dan draaien we een technologie de nek om die misschien wel de meeste verkeersdoden kan voorkomen in de hele geschiedenis van de auto.”

Volvo zelf probeert zijn auto’s op andere manieren veilig te maken. Zo zullen auto’s die vanaf volgend jaar bij de Zweden van de lopende band rollen, niet harder kunnen dan 180 kilometer per uur. Ook komt er een camera in de auto om in de gaten te houden of de chauffeur zijn ogen nog op de weg heeft, en een gps-systeem dat de snelheid begrenst in de buurt van bijvoorbeeld scholen.