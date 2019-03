Column: Traden als een antiekhandelaar

In het TV-programma ’Salvage Hunters’ doorkruist de aimabele Britse antiekhandelaar Drew Pritchart met zijn hulpje Tee vanuit Wales het hele Verenigd Koninkrijk op zoek naar antieke en decoratieve objecten die hij weer kan doorverkopen.

Tijdens de urenlange ritten in hun bestelwagen zitten Drew en Tee voortdurend melige grappen te maken. Maar zodra ze zijn aangekomen bij een landhuis, vervallen loods of kringloopwinkel is Drew klaarwakker.

Scherp oog voor kwaliteit

Met zijn scherpe oog voor kwaliteit en waarde weet hij zelfs in de meest volgepropte schuur nog een item te vinden waar hij winst op kan maken; ’nooit opgeven en blijven zoeken’ is zijn devies. En heel belangrijk: ’nooit over je limiet gaan tijdens de onderhandelingen’.

Als u en ik met een dikke rol geld en een busje met chauffeur op zoek gaan naar mooie spullen dan komen wij aan het einde van de dag geheid thuis met een volle bestelwagen. In de volle overtuiging dat wij een klapper gaan maken met al die prachtspullen.

Om er na enkele maanden achter te komen dat er nog niets is verkocht. In plaats van succesvolle antiekhandelaars zijn wij beklagenswaardige ’hoarders’ (dwangmatige verzamelaars) geworden met een schuur vol rotzooi. De scheidslijn tussen die twee is flinterdun.

Dwangmatig traden

Hetzelfde geldt voor actief handelen op de beurs. Dwangmatig traden zonder eerst kritisch naar een voorgenomen trade te kijken is net zo verliesgevend als zonder beleid in antiek handelen.

In zijn nieuwe boek ’Traden kun je leren’ legt daytrader Michael Ahrens u uit hoe u naar iedere trade even kritisch moet kijken als Drew Pritchard naar een antiek kastje. En net als Drew is het geen schande als u ’s avonds met een lege bus thuis komt. Het is altijd beter niet te handelen dan verliesgevend te handelen.

Blijf kritisch op uzelf

Niets is zo gemakkelijk om uzelf iedere keer wijs te maken dat u dit keer ’goud’ in handen heeft. Om er daarna achter te komen dat u er toch weer naast zat. Het proces van iedere trade kritisch selecteren is echter extreem moeilijk. Het is een psychologisch spel met uzelf als tegenstander.

Om te slagen als trader hoeft u volgens Michael niet buitengewoon intelligent, hoogopgeleid of vermogend te zijn. Het is de wil om het vak te leren en de discipline om door te zetten als het tegen zit die beslissend zijn voor succes.

Zou de antiekhandelaar Pritchard nog iets kunnen leren van beurshandelaar Ahrens? Misschien wel. Want Drew’s zwakke punt is zijn liefde voor oude auto’s en motorfietsen. Die kan hij vaak niet laten staan. Tot groot verdriet van zijn vrouw Rebecca. „Blijf kritisch in de spiegel kijken Drew en daarna naar je parkeerplaats vol schroot”, zou Michael zeggen.

Rombout Kerstens is directeur van Keyword Info Systems BV.