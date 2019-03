’Bankiers JPMorgan moeten gedwongen verhuizen’

Het gaat om zo’n 300 bankiers op de verkoop- en risicoafdeling van de bank. Zij zouden maanden geleden al gehoord hebben dat ze mogelijk een ’Brexit-contract’ krijgen voorgeschoteld, maar worden nu dus voor het blok gezet. Door medewerkers vanuit Londen naar Frankrijk en Duitsland te verschepen, hoopt JPMorgan ontslagen te voorkomen.

De haast is groot, omdat het Verenigd Koninkrijk mogelijk half april al zonder deal afscheid neemt van de Europese Unie. Premier May lijkt deze week aan te sturen op een finale stemming over haar Brexit-deal met Brussel.