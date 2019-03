Column: Aandelenrally gaat doorzetten

De berichten uit China waren nog veel alarmerender. De groei nam steeds verder af en de beurzen waren in een bearmarket beland. Op de achtergrond speelden zaken als de Brexit en een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. En wellicht nog het meest belangrijk, de centrale banken van de Verenigde Staten en Europa waren hun jarenlange ruime monetaire beleid aan het verkrappen of hadden aangegeven dat binnenkort te zullen doen. Minder groei en een krapper monetair beleid, dat voorspelde niet veel goeds voor de beurzen. Hoe anders staat de wereld er een kleine drie maanden later voor. Wat is er in korte tijd veranderd?

Centrale banken geven sein veilig

Er zijn vooral twee dingen anders. Ten eerste hebben de centrale banken hun plannen om het monetaire beleid verder te verkrappen laten varen. De Federal Reserve heeft redenen geven om het rustig aan te doen. Belangrijker nog, zelfs de afbouw van de balans van de Federal Reserve wordt (tijdelijk) stopgezet.

De ECB was oorspronkelijk van plan de rente na de zomer voor het eerst te verhogen. Dat is inmiddels doorgeschoven naar volgend jaar. Maar ook hier volgde de mededeling dat, mocht dat wenselijk zijn, er aanvullende stimuleringsmaatregelen kunnen volgen. De ECB kondigde alvast aan het TLTRO-programma opnieuw op te starten om Europese banken tegemoet te komen. Voor beleggers betekenden deze beleidswijzigingen een groene vlag. Sein veilig!

Economisch herstel?

Nu lopen beurzen gewoonlijk een half tot een jaar vooruit op de reële economie. Het was achteraf dan ook niet zo vreemd dat de koersen al vanaf de zomer vorig jaar begonnen te zakken. Beleggers verwachten inmiddels een beginnend economisch herstel in de tweede helft van dit jaar, al had het er afgelopen vrijdag alle schijn van dat de recessieangst terug was. Hoe het ook zij, de koersen lijken vooruit te lopen op economisch herstel. De eerste cijfers uit zowel Europa als de Verenigde Staten wijzen op een lichte verbetering.

Zo stijgt bijvoorbeeld de Philadelphia Semiconductor-index al een tijdje. De index bevindt zich nog maar een paar procent onder de top van vorig jaar maart. Een andere klassieke voorloper, de index voor huizenbouwers, zit eveneens in een opgaande lijn. Beide indices lopen gewoonlijk enige maanden op de brede indices vooruit.

De koperprijs, een traditionele graadmeter voor de wereldeconomie vanwege de ruime toepasbaarheid van het metaal, loopt al enige tijd op, net als de index voor de scheepvaart, de Baltic Dry index en de ijzerertsprijs. Voeg daar het twee maanden op rij stijgende Amerikaanse consumentenvertrouwen en de ruime monetaire maatregelen in China bij en het beeld lijkt compleet. Misschien is het nog te vroeg om al victorie te kraaien maar deze tekenen wijzen op een aantrekkende economie in de tweede helft van dit jaar. Achteraf was de vrees voor een recessie waarschijnlijk ongegrond. Het bleek slechts een kortstondige economische dip.

Optimisme terecht?

Zijn beleggers niet te optimistisch over de toekomstige vooruitzichten? Misschien wel, maar feit blijft dat de werkloosheid laag is, zeker in de Verenigde Staten. De economie groeit nog steeds, zij het in een iets lager tempo. De bedrijfsresultaten over het afgelopen kwartaal vielen overwegend mee. En, vooral van belang, de centrale banken (Verenigde Staten, Europa, China) laten de monetaire teugels vieren. In feite heeft men aangegeven dat de rente voorlopig laag zal blijven.

Beleggers zijn overigens nog steeds niet in een staat van euforie. Er is geen sprake van overdreven optimisme. Dat is ook terug te zien in het koersverloop. Voor zover beleggers de weg naar de beurs weer gevonden hebben zijn vooral defensieve aandelen populair.

Draai

Op he moment dat de economie weer wat aantrekt, zullen beleggers eveneens de andere sectoren weten te vinden. Vooral de technologiesector kan dan zeker het stokje overnemen. Met de ontwikkelingen op het gebied van 5G, Artificiële Intelligentie, Internet of Things, elektrische auto’s en de energietransitie lijken daar immers de meeste kansen te liggen.

Vaak is het einde van deze bullmarket voorspeld. Steeds weer bleek het te vroeg. Het feit dat deze bullmarket inmiddels tien jaar oud is zegt niets over de kracht ervan. De volgende recessie, die gaat er (ooit) komen. Het is ondertussen wel de meest geanticipeerde recessie aller tijden. Voorlopig ondersteunen de centrale banken de beurs. Beleggers doen er vooral verstandig aan niet tegen het beleid van de centrale banken in te gaan. Het gezegde luidt immers: Don’t fight the Fed.

Martine Hafkamp is algemeen directeur bij Fintessa Vermogensbeheer.