'Unieke' sponsordeal PSV met vijf bedrijven'

Het gaat om een deal voor onbepaalde tijd. ,,Er zullen bedrijven bij komen en misschien bedrijven af gaan'', zei commercieel directeur Frans Janssen van PSV. Hij wilde niet zeggen hoeveel geld de club jaarlijks ontvangt. Janssen onthulde wel dat het ,,substantieel meer'' is dan de huidige hoofdsponsor Energiedirect.nl, die jaarlijks 6 miljoen euro betaalt.

De energieleverancier verving drie jaar geleden Philips als hoofdsponsor. Energiedirect.nl liet PSV vorig jaar al weten dat het in de zomer van 2019 stopt als belangrijkste geldschieter. De naam van het bedrijf verhuist na dit seizoen, voor een lager sponsorbedrag, naar de achterkant van het PSV-shirt.

Wereldwijde primeur

De vijf bedrijven die de nieuwe sponsordeal dragen, leggen volgens Janssen allemaal evenveel geld in. ,,Eendracht maakt macht, we versterken elkaar en helpen elkaar in moeilijke tijden'', zei de commerciële man van PSV.

Algemeen directeur Toon Gerbrands sprak van ,,een wereldwijde primeur''. Hij benadrukte dat de gemeente Eindhoven geen eurocent in de deal steekt. ,,Alle partijen waren het erover eens dat Brainport Eindhoven op het shirt moet komen te staan. De stichting Brainport heeft ons daarvoor een licentie gegeven, nadat we om toestemming hadden gevraagd'', aldus Gerbrands. ,,We zijn er echt trots op dat het gelukt is. Het is een bijzondere dag voor PSV en de sportsponsoring.''

Henk Valk, topman van Philips Benelux, constateert dat PSV meer is dan voetbal. ,,De club verbindt en zit in de harten van heel veel mensen. De vijf betrokken bedrijven floreren en behoren inmiddels tot de top in hun vakgebied. We halen onze inspiratie uit een gezamenlijk verleden en samen maken we de toekomst. Door middel van deze innovatieve samenwerking kunnen we dat aan een nog breder publiek laten zien.''