Wéér een winkel over de kop: Op = op Voordeelshop failliet

De keten, ooit begonnen in het Drentse Klazienaveen, heeft naar eigen zeggen last van ’uitdagende marktomstandigheden’. Daarbij is het bedrijf ontzettend snel gegroeid, naar 150 filialen een jaar geleden. „Die groei heeft veel liquiditeit en aandacht en energie gekost”, stelt het bedrijf in een persbericht.

Nog niet zo lang geleden had Op = op, met het hoofdkantoor en distributiecentrum in het Drentse Peize, grootse plannen. Er werden onder meer 31 vestigingen van de noodlijdende branchegenoot Blokker overgenomen. De keten wilde doorgroeien naar 300 winkels.

De aandeelhouders van het bedrijf hebben de afgelopen twee jaar nog flink geld in Op = op gestopt, maar dat bleek niet voldoende om de winkel op poten te houden. Naar verwachting spreekt de rechtbank Noord-Nederland het bankroet morgen uit. De winkels blijven vooralsnog open, de tien franchisevestigingen vallen buiten het faillissement. De webwinkel van Op = op is momenteel gesloten.

