Hockeybaas wordt topman CZ

Joep de Groot (48 jaar) zal vanaf 1 mei bestuursvoorzitter worden bij CZ, de op twee na grootste verzekeraar van Nederland met premie-inkomsten van ruim €8 miljard per jaar en meer dan 3,5 miljoen verzekerden.

Interne opvolging

De Groot komt van binnenuit, hij is namelijk sinds 2010 bestuurslid bij CbusineZ, de participatiemaatschappij van CZ. Bij die participatiemaatschappij heeft hij geld gestoken in ehealthprogramma’s en innitiatieven om met ziekenhuizen dure geneesmiddelen betaalbaar te krijgen.

Verder heeft hij een eigen consultancybureau gehad en werkte hij enkele jaren als marketingdirecteur bij CZ.

Hockeykeeper- en voorzitter

De Groot, die informatiekunde studeerde, is ook voorzitter van een van de grootste professionele hockeyclubs van Nederland, fusieclub HC Oranje-Rood uit Eindhoven. Hij nam daar de leiding in 2017, een jaar na de fusie. Zelf hockeyt hij al twintig jaar in Eindhoven en is hij nu keeper bij het veteranenteam.

De Raad van Commissarissen van CZ is verheugd over de benoeming. „Wij zijn blij met deze interne opvolging, dat is ook goed voor de continuïteit”, aldus Harry Hendriks, voorzitter van de Raad van Commissarissen van CZ.

Van der Meeren

Wim van der Meeren vertrekt dit jaar na tien jaar als topman van CZ. Hij wil met zijn vrouw, die een cateringbedrijf heeft, een andere richting inslaan. Ook wil hij zich storten op zijn fotografiehobby. Van der Meeren was als oud-ziekenhuisbaas bij CZ voorvechter van concentratie van zorgbehandelingen in een kleiner aantal ziekenhuizen. Dat ging niet altijd zonder ophef.