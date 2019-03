Dossier: zwarte lente voor de winkelstraat

De modebedrijven hadden last van een zomer die maar duurde en een winter die maar niet wilde beginnen – door het weer bleven sommige collecties eindeloos in de winkel hangen. Maar de faillissementen hebben ook met elkaar gemeen dat de winkels „onvoldoende in de gaten hebben hoe hun markt verandert”, zegt retaildeskundige Paul Moers.

„Heel veel ketens hebben geen plan. En in het geval van Op = op Voordeelshop, waar aanbiedingen eerder regel dan uitzondering zijn, en waar je moet opboksen tegen Etos en Kruidvat, heb je zo’n plan echt wel nodig.”

Het faillissement van Intertoys was kort, en hevig omdat mensen hun cadeaubonnen nog wilden inwisselen en op tilt sloegen toen het systeem waarmee dat moest gebeuren haperde. Maar uiteindelijk kwam er redding uit Portugal, van een investeerder die droomt van kinderfeestjes in de winkel en van 3D-printers die ter plekke poppen produceren.

Toch gaan er tal van winkels dicht: nieuwe eigenaar GreenSwan gaat verder met een afgeslankte Intertoys-olifant. En zo kan het gebeuren dat de winkelstraat in Soest helemaal geen speelgoedwinkels meer heeft.

CoolCat zit op dit moment nog midden in het faillissement. Het levenswerk van Roland Kahn, die zichzelf ooit als redder van V&D zag, viel nog maar een week geleden om.

Kahn blijft zitten met de scherven van het bedrijf dat hij aan zijn zoons had willen overdragen. Maar de competitie heeft hij nog niet verloren. Kahn heeft veel geld in stenen zitten, zo is hij mede-eigenaar van De Bijenkorf in Amsterdam. Ook bezit hij America Today, lingerieketen Sapph, het afgeslankte MS Mode en de webshop V&D.

Voor de Bretoniere Groep, het bedrijf achter schoenenmerk Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam, verliep het faillissement nog het minst hobbelig. Op 10 maart werd het bankroet aangekondigd, nog geen twee weken later was daar de doorstart onder de vleugels van RNF. Dat bedrijf ruimde in 2017 de brokstukken op van Mexx, de modeketen die toen failliet ging.

