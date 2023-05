Oud-militairen naar rechter om pensioen: ’Dit kan om tientallen miljarden gaan’

Advocaat Hans van Meerten van GMW Advocaten stuurt maandag een dagvaarding uit naar het ministerie van Defensie. Hij stelt dat de deelnemers van het oude pensioenfonds van Defensie destijds onvoorwaardelijk was toegezegd dat hun pensioen gegarandeerd geïndexeerd zou worden. „Dat was in 1996. De pensioenen van deze deelnemers zijn pas in 2001 overgedragen aan het toen geprivatiseerde ABP.”

Voorwaardelijk

Vanaf dat moment gold dat de pensioenen voorwaardelijk – als de situatie het toeliet – konden worden verhoogd. „Maar tot die tijd had het onvoorwaardelijk moeten gebeuren, dat is niet zo gegaan. Dat heeft voor de rest van hun leven gevolgen voor hun inkomsten. Want nu heeft ABP wel indexaties doorgevoerd vorig jaar, maar niet over het juiste bedrag. Dat bedrag had hoger geweest moeten zijn, omdat ze jarenlang onterecht niet geïndexeerd zijn.”

Rekening hoger

Het pensioendeel van vóór 2001 wordt ook uitgekeerd door ABP. Maar dat verloopt op een andere manier dan gebruikelijk. ABP keert dat pensioen wel uit, maar stuurt de rekening vervolgens naar Den Haag, en die rekening is hoog: 8,5 miljard euro. Van Meerten denkt dat die rekening nog veel hoger zal uitvallen. „De opgebouwde rechten uit het oude pensioen, van Defensie, zijn niet gehonoreerd. Er moet dus nog extra worden betaald om gederfde inkomsten goed te maken.”

Van Meerten heeft naar eigen zeggen inmiddels honderden militairen mee. Het ministerie van Defensie kon dit weekend nog niet reageren op de zaak.