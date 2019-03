5 miljard keer contactloos betaald

Inmiddels wordt zes op de tien van alle pinbetalingen contactloos gedaan, meldt de Betaalvereniging Nederland. En deze maand was daar dan de vijf miljardste. Die werd ceremonieel op de foto gezet in een Brabantse streekbus.

In het openbaar vervoer neemt de populariteit van contactloos betalen rap toe, in 2018 gebeurde dat in bus en tram al bijna drie keer zoveel als in 2017. Contactloos in het ov spreekt enerzijds aan omdat de klanten geen cash meer bij zich hoeven te hebben. Tegelijk zorgt het ervoor dat de bestuurders geen of minder cash bij zich hebben en de kans op overvallen dus ook flink kleiner wordt.

Waar het ov relatief gezien de sterkste stijger is, worden absoluut gezien de meeste contactloze betalingen in supermarkten, horeca en bij verkoopautomaten gedaan. Meer dan de helft, in 2018 waren het er 1,24 miljard, wordt in die drie branches gedaan.