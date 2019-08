BRUSSEL - Eigenlijk is het vrijdagavond rond half negen al duidelijk: Nederland grijpt opnieuw naast een buitenlandse topfunctie. Hoewel de voorsprong van de Bulgaarse Kristalina Georgieva nog onvoldoende is om de race om de hoogste baan bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in haar voordeel te beslechten, heeft doorgaan geen zin.