’Apple overwoog bod op Netflix en Disney’

Dat meldden bronnen aan zakenkrant The Wall Street Journal. Apple spreekt al jaren over een dergelijke dienst en later op maandag voegt het bedrijf hoogstwaarschijnlijk de daad bij het woord.

Die aankondiging betekent voor Apple de grootste verandering in ruim tien jaar tijd, waarbij Apple volgens kenners uit zijn comfortzone stapt. Met video- en nieuwsabonnementen zou de techreus miljarden aan nieuwe omzet willen binnenhalen.

In de loop van de tijd zijn apps en diensten zoals Netflix en Spotify belangrijker geworden voor gebruikers dan de apparaten waarop ze worden uitgevoerd.

Gratis diensten

Al in 2015 spraken leidinggevenden van Apple over de mogelijkheid van een eigen streamingdienst, waarbij het idee van het overnemen van een bestaande dienst ook werd geopperd. Details over de onderhandelingen destijds werden niet gegeven en dus ook niet in welk stadium gesprekken uiteindelijk strandden.

Apple zou de ambitie hebben om een alternatief te worden voor kabeltelevisie door originele series te combineren met shows van andere netwerken. Welke kosten Apple in rekening zal brengen aan gebruikers is niet bekend. Eerder werd gesproken over een gratis dienst voor Apple-gebruikers.

Toegang 200 tijdschriften

Verder lijkt Apple het gemakkelijker te willen maken voor mensen om zich te abonneren op kanalen als Starz, Showtime en HBO. Apple zou hun shows voor 9,99 dollar per maand willen aanbieden, aldus bronnen. Verder zal het bedrijf meerdere distributieovereenkomsten wereldkundig maken en een app die toegang geeft tot meer dan 200 tijdschriften en kranten.

Apple zou verder circa 1 miljard dollar hebben gebruikt om tientallen tv-programma’s te bemachtigen. Het bedrijf sloot deals met verschillende Hollywood-sterren waaronder actrice Reese Witherspoon en regisseur J.J. Abrams. Zij zijn maandag naar verluidt ook bij de onthulling van de plannen aanwezig. Apple weigerde commentaar te geven.